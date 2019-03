Bas Dost falha Desp. Chaves. Avançado dos sub-23 chamado

A ausência de Bas Dost e a presença do avançado da equipa de sub-23 Pedro Marques são as grandes novidades da lista de convocados elaborada por Marcel Keizer para a visita deste sábado (18.00) do Sporting ao Desp. Chaves.

Ao avançado holandês, a contas com uma contusão óssea no joelho direito, juntam-se o extremo Diaby (entorse halux no pé direito), Tiago Ilori (problemas no ligamento lateral interno do joelho direito) e Battaglia (tratamento e recuperação pós-cirurgia).

Bruno Fernandes também foi convocado, mas está em dúvida para o jogo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Eis os 19 convocados:

Guarda-redes: Renan, Salin e Maximiano;

Defesas: Coates, André Pinto, Ristovski, Mathieu, Borja e Bruno Gaspar;

Médios: Bruno Fernandes, Acuña, Francisco Geraldes, Wendel, Gudelj e Doumbia;

Avançados: Raphinha, Luiz Phellype, Pedro Marques e Jovane Cabral;