Barcelona renova contrato com Ernesto Valverde

O Barcelona anunciou esta sexta-feira a renovação do contrato do treinador Ernesto Valverde por mais uma temporada, sendo agora válido até 2020. Na prática, a direção do clube catalão limitou-se a acionar a cláusula de opção que existia no acordo assinado em maio de 2017, que previa a extensão do vínculo.

Em pouco mais de época e meia no Barça, o técnico de 55 anos conquistou a Liga espanhola, a Taça do Rei e a Supertaça, sendo que na atual temporada lidera o campeonato com mais seis pontos que o Real Madrid, está nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões onde vai medir forças com o Lyon e está nas meias-finais da Taça do Rei, na qual empatou (1-1) no jogo da primeira mão, em casa, com o Real Madrid.