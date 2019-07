Barcelona perde com Chelsea na estreia de Griezmann

O primeiro jogo de pré-época do Barcelona em 2019-20 ficou marcado pela estreia do avançado francês Antoine Griezmann, e logo como titular, e pela derrota diante do Chelsea (1-2) em Saitama, no Japão.

O mais sonante reforço dos catalães para a nova temporada, ex-Atlético Madrid, atuou durante toda a primeira parte, ao contrário do lateral português Nélson Semedo, que jogou no segundo tempo. Lionel Messi e Luis Suárez continuam em gozo de férias, depois de terem participado na Copa América.

O Chelsea de Frank Lampard, que efetuou o quarto encontro de preparação, inaugurou o marcador pelo jovem avançado inglês Tammy Abraham aos 34 minutos e duplicou a vantagem por Ross Barkley aos 81'. Já em tempo de compensação, Rakitic reduziu para o campeão espanhol.

O FC Barcelona termina no sábado a sua digressão pelo Japão com o jogo diante do Vissel Kobe, equipa em que alinham os ex-culés Iniesta, David Vila e Sergi Samper.