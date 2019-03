Barcelona e Liverpool seguem para os 'oitavos' da Champions. Bayern fica pelo caminho

Do Ajax ao Barcelona. Conheça os possíveis adversários do FC Porto

Liverpool e Barcelona asseguraram esta quarta-feira as duas últimas vagas dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, onde está o FC Porto. Os ingleses ganharam no terreno do Bayern Munique, por 3-1, com os catalães a golearem o Lyon, em Camp Nou, por 5-1. Curiosamente, a primeira mão de ambas as eliminatórias terminou 0-0.

Na Alemanha, o Liverpool, finalista vencido da última edição da Liga dos Campeões, tinha uma tarefa complicada pela frente, contra o sempre poderoso e experiente Bayern Munique. E foram mesmos os ingleses que se adiantaram no marcador, aos 26', por Mané, que aproveitou uma saída um pouco precipitada de Manuel Neuer da baliza dos bávaros para ir disputar o lance.

A precisar de dois golos para ficar na frente da eliminatória, o Bayern foi atrás do resultado e chegou ao empate 13' minutos depois. Gnabry em iniciativa pela direita cruzou com muita qualidade para a área inglesa e o defesa Matip, que tinha Lewandowski nas costas pronto a finalizar, acabou por fazer autogolo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os minutos iam passando e o empate servia de feição ao Liverpool, que mesmo assim tratou de acabar com todas as pretensões da equipa alemã. Quando faltavam vinte minutos de jogo, Virgil van Dijk fez o 2-1 para os ingleses, o que obrigava os bávaros a marcar dois golos para virarem o sentido da eliminatória. Mas aos 84', Mané bisou no encontro e acabou de vez com as esperanças alemãs.

No outro jogo da noite, em Barcelona, o Lyon de Anthony Lopes tentou suster o ímpeto inicial dos catalães, e o português destacou-se ao negar dois golos a Messi. No entanto, aos 18', o argentino converteu um penálti com um remate à Panenka, abrindo o marcador.

Ainda na primeira parte, Suárez soltou-se dos centrais franceses e assistiu Coutinho, que só teve de encostar para o 2-0. Antes do intervalo, Anthony Lopes foi substituído depois de um choque numa jogada dividida. O Lyon reduziu aos 58', por Tousart, e gerou nervosismo em Camp Nou, com um golo a chegar para os franceses passarem aos quartos-de-final.

Os últimos 15 minutos do Barcelona não deram hipóteses aos franceses, e acabariam com o jogo. Messi marcou aos 78', Piqué aos 81' e Dembelé aos 86'.

Terminados os oitavos-de-final, destaque para a presença inglesa na fase seguinte da Liga dos Campeões. Das oito equipas que restam, quatro são inglesas (Liverpool, Tottenham, Manchester United e Manchester City) e todas possíveis adversários do FC Porto. Os dragões podem ainda defrontar Ajax, Juventus e Barcelona.