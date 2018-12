Barcelona castiga Dembélé com multa de mais de 100 mil euros

Os dirigentes do Barcelona perderam definitivamente a paciência com Ousmane Dembélé. O avançado francês tem protagonizado uma série de casos de indisciplina e a gota de água aconteceu no último domingo, quando o jogador chegou duas horas atrasado ao treino.

De acordo com o jornal espanhol AS, os dirigentes do Barcelona estão furiosos com a conduta do francês e, de acordo com fontes do clube, Dembélé vai ser alvo de uma multa superior a 100 mil euros, que pode até dobrar ou triplicar.

Na segunda-feira, o jogador até foi alvo de brincadeiras por parte dos colegas de equipa, pois chegou ao treino uma hora antes.

Os atrasos de Dembélé aos treinos têm sido recorrentes. No início de novembro, o jogador reuniu amigos em casa e ficaram a jogar PlaySation até altas horas da madrugada. Quando foi dormir, esqueceu-se de colocar o despertador e o clube só o conseguiu localizar quando atendeu uma chamada do delegado Carles Navel, por volta das 11:30. O treino era às 11:00. Na altura, o treinador Ernesto Valverde decidiu deixá-lo de fora do jogo com o Bétis como castigo.

Mas os casos de indisciplina de Ousmane Dembélé já veem dos tempos em que atuava nos alemães do Borussia Dortmund. De acordo com o jornal germânico Bild, o avançado terá provocado estragos na casa em que habitava, o que levou o senhorio a apresentar uma queixa em tribunal a reclamar 20 mil euros mais juros pelos estragos causados.