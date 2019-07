Barcelona apresentou o Griezmann catalão ao mundo sem público

Griezmann foi este sábado apresentado como as cores do Barcelona. O jogador bateu a cláusula de rescisão no valor de 120 milhões de euros e mudou-se de Madrid para Barcelona, mas a mudança está longe de ser pacífica. Os colchoneros exigiam que o jogador se apresente ao serviço e acusavam o clube catalão de má fé por levar o jogador a esperar que a cláusula de rescisão baixasse de 200 para 120 milhões.

O jogador francês era um amor antigo do Barcelona. Pelo menos desde 2017, quando começaram a sair as primeiras notícias sobre o alegado interesse em Griezmann para substituir Neymar, que tinha assinado pelo PSG. Na altura, porém, o Barcelona acabou por optar por Dembelé. No início da época passada a hipótese voltou a ser falada, mas mais uma vez não se concretizou e levou o jogador a filmar um documentário sobre o processo, acabando por renovar com o Atlético e dizendo palavras pouco simpáticas sobre o Barça. Daí que, segundo a imprensa espanhola, a apresentação se deu sem público, não fossem os adeptos assobiar o mais valioso reforço da equipa.

Antoine Griezmann tornou-se assim na sexta transferência mais cara da história do futebol, relegando Cristiano Ronaldo para o sétimo posto deste ranking. A lista dos mais caros de sempre é liderada por Neymar, que trocou o Barcelona pelo PSG por 222 milhões de euros. Seguem-se Philippe Coutinho (145 milhões), Mbappé (135), João Félix (126) e Ousmane Dembélé (125). Ronaldo, recorde-se, transferiu-se em 2017-18 para a Juventus por 117 milhões de euros.