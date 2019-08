Balotelli poderá ser reforço para Jorge Jesus

O Flamengo de Jorge Jesus formalizou uma proposta de contrato a Mario Balotelli, avança esta segunda-feira o conceituado jornalista Gianluca DiMarzio.

Segundo se pode ler, a negociação foi mediada pelo agente Andrea Cattoli, com o mengão a oferecer um contrato de dois anos e meio ao avançado de 28 anos, que se poderá tornar o primeiro italiano a vestir a camisola do Flamengo.

O jogador, que recentemente terminou contrato com o Marselha, estará recetivo a uma mudança para a América do Sul e até poderá levar o irmão Enock, que reforçaria o Boavista do Rio de Janeiro.

A confirmar-se, o Flamengo seria o oitavo clube da carreira de Balotelli, depois de Lumezzane, Inter de Milão, Manchester City, AC Milan, Liverpool, Nice e Marselha. Pela seleção italiana soma 36 internacionalizações e 14 golos.