Bayern goleia fora e iguala Dortmund. Há um mês a distância era de sete pontos

O Bayern Munique goleou este sábado no campo do Borussia Mönchengladbach, por 5-1, e alcançou o Borussia Dortmund no topo de classificação, recuperando sete pontos de atraso em quatro jornadas. Renato Sanches alinhou dez minutos nos bávaros, com Lewandowski a em destaque ao apontar dois golos.

Depois da derrota de ontem do então líder isolado Borussia Dortmund no terreno do Augsburgo, por 2-1, a equipa de Munique tinha os olhos postos na vitória, essencial para chegar à liderança partilhada. Sem querer esperar muito pelo que o jogo podia dar, Javi Martinez colocou o Bayern a vencer aos 2', com o 2-0 a surgir dez minutos depois, por Muller.

Antes do intervalo, Stindl ainda reduziu para a equipa da casa, mas o Bayern Munique voltou a demorar um par de minutos a chegar ao golo, e Lewandowski fez o 3-1 logo após o recomeço. Gnabry fez o 4-1 aos 75' e, já com Renato Sanches em campo (entrou aos 80'), Lewandowski bisou no encontro, de grande penalidade, já aos 90+1'.

Há precisamente um mês, o Bayern Munique saiu da 20.ª jornada da Bundesliga com sete pontos de atraso para o Borussia Dortmund, depois de perder por 3-1 no campo do Bayer Leverkusen. Deste então, o conjunto de Munique apenas somou vitórias, ao contrário do rival, que apenas ganhou um encontro, ao qual juntou dois empates e a derrota de hoje, dia da 24.ª jornada.

O Bayern Munique tem dominado o campeonato alemão ao vencer as últimas seis edições, quebrando precisamente a sequência vitoriosa do Dortmund, que foi campeão em 2010/2011 e 2011/2012, quando Jurgen Klopp era o treinador.

Também durante esta tarde, o Eintracht Frankfurt venceu o Hoffenheim por 3-2, com Gonçalo Paciência a estrear-se a marcar e logo com o golo decisivo, enquanto em Berlim, o Hertha derrotou o Mainz por 2-1. Na cidade de Leverkusen, a equipa da casa derrotou o Friburgo, por 2-0. E enquanto o Leipzig saiu do campo do Nuremberga ciom uma vitória por 1-0, o Schalke 04 foi goleado em casa pelo Dusseldorf, com um claro 4-0.