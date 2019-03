Azerbaijão ainda assustou a Croácia e Holanda abre qualificação a golear

A vice-campeão mundial Croácia sentiu esta quiinta-feira muitas dificuldades para vencer o Azerbaijão, num dia em que a Holanda goleou a Bielorrússia e a Bélgica impôs-se à Rússia, em jogos da fase qualificação para o Euro2020 de futebol.

Os azeris inauguraram o marcador aos 19 minutos, pelo ponta de lança Ramil Sheydaev, e a Croácia só logrou empatar em cima do intervalo (44) pelo lateral-esquerdo Borna Barisic.

Na segunda parte, a seleção do Azerbaijão susteve a pressão croata quase até final, mas, aos 79 minutos, Andrej Kramaric quebrou a resistência dos visitantes com o segundo golo, que permite à Croácia iniciar com uma vitória a participação no grupo E.

Muito mais à vontade se sentiu uma renovada Holanda na receção à congénere da Bielorrússia, à qual goleou por 4-0, em jogo do grupo C, impondo o seu poderio e a sua ambição de retornar ao 'top' do futebol mundial a nível de seleções depois de ter falhado o apuramento para o Euro2016 e para o Mundial2018.

Memphis Depay colocou a Holanda na frente do marcador no primeiro minuto, Georgionio Wijnaldum aumentou a contagem aos 21, resultado com que se chegou ao intervalo, e que seria dilatado na segunda parte com mais dois golos, o segundo do avançado dos franceses do Lyon, aos 55, e outro do central do Liverpool, Virgil van Dijk.

A Bélgica, semifinalista do último Mundial, venceu a Rússia por 3-1, em jogo do grupo I, mas um erro crasso do seu guarda-redes Thibaut Courtois permitiu aos russos fazerem o 1-1, aos 16 minutos, um depois de os belgas terem inaugurado o marcador, por Youri Tielemans.

No entanto, a Rússia não teve argumentos para resistir à superioridade da Bélgica, que chegou aos 2-1 em cima do intervalo por Eden Hazard, o mesmo que fechou o resultado quase à beira do final da partida, aos 88.

Noutros jogos de hoje de qualificação para o Euro2020, o Cazaquistão vence na receção à Escócia por 3-0, enquanto o Chipre goleou San Marino por 5-0, ambos igualmente para o grupo I.

No grupo G, a Polónia foi à Áustria vencer por 1-0, graças ao ponta de lança dos italianos do AC Milan, Krzystof Piatek, autor do único golo da partida, aos 69 minutos, ao passo que Israel não foi além de um empate a um golo, para o mesmo grupo, na receção à Eslovénia, e a Macedónia do Norte venceu em casa a Letónia por 2-0.

Finalmente, no grupo C, a Irlanda do Norte confirmou o favoritismo em casa frente à Estónia, derrotada por 2-0, e no grupo E a Eslováquia também fez valer o fator casa para se impor à Hungria, por 2-0.