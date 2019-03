Autocarro do Benfica e carro de Vieira apedrejados no trajeto para o Dragão

O autocarro que transportava a equipa do Benfica para o Estádio do Dragão e o carro do presidente Luís Filipe Vieira foram apedrejados no trajeto entre o hotel e o recinto onde se realiza o clássico a contar para a 24.ª jornada da I Liga.

De acordo com o JN, que citou uma fonte do clube da Luz, foi atingida e partida uma das janelas do autocarro perto do lugar onde estava Zivkovic, que curiosamente vai ver o jogo na bancada.

Já a agência Lusa, que também cita uma fonte, adianta que a viatura do presidente do Benfica apresenta também danos materiais.