Atlético Madrid sonha com João Félix para suceder a Griezmann

"Erro técnico" colocou João Félix no plantel do Barcelona

O Atlético Madrid vai perder a grande estrela Griezmann no verão e sonha com João Félix para assegurar a sucessão do internacional francês, escreve esta sexta-feira a Marca .

O jovem avançado do Benfica, de apenas 19 anos, é visto como o parceiro ideal para Morata ou Diego Costa, os principais pontas de lança dos quadros do clube colchonero. O próprio perfil é idêntico ao que Griezmann tinha quando foi recrutado à Real Sociedad em 2014: jovem, com margem de progressão e um projeto para tornar-se uma grande estrela do futebol mundial.

A contratação do jovem internacional sub-21 português é vista como difícil, pela cláusula de 120 milhões de euros e pela concorrência de outros grandes clubes europeus. No entanto, o Atlético conta com o agente Jorge Mendes, empresário do jogador e que tem relação estreita com o dirigente Miguel Ángel Gil Marín. O líder da Gestifute já tinha ajudado a desbloquear outros negócios que envolveram o emblema da capital espanhola e clubes portugueses.

João Félix aufere cerca de 2,5 milhões de euros na Luz, uma verba que seria aumentada sem grandes dificuldades por parte do Atlético, mas o principal entrave parece ser a cláusula de rescisão, que Luís Filipe Vieira até quer que suba para 200 M. Os colchoneros até devem encaixar 96 milhões com a venda de Griezmann, embora a transação envolva um valor total de 120 M.

Recorde-se que Benfica e Atlético Madrid têm vindo a fazer vários negócios desde que Luís Filipe Vieira chegou à Luz, com jogadores a rumarem de um clube ao outro: Simão (2007), Reyes (2008), Roberto (2010), Salvio (2010 e 2012), Pizzi (2013), Oblak (2014), Raúl Jiménez (2015) e Gaitán (2016). Antes, outras direções encarnadas negociaram a venda de Hugo Leal e Dani e a contratação de Paulo Futre.

Ainda assim, no mesmo dia o As aponta noutra direção e fala no interesse do Atlético Madrid em Alexandre Lacazette, avançado francês do Arsenal.