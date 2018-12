Associado à AS Roma, Paulo Sousa partilhou imagem que indignou os adeptos romanos

Paulo Sousa tem sido apontado em Itália como um dos principais candidatos ao cargo de treinador da AS Roma, mas uma publicação nas redes sociais deixou os adeptos romanos pouco satisfeitos. Em dia Juventus-AS Roma (a equipa de Ronaldo e Cancelo venceu por 1-0), o antigo internacional português partilhou uma fotografia dos seus tempos na vecchia signora, precisamente num encontro contra a equipa da capital italiana.

O treinador português apagou de seguida a publicação, mas deu tempo suficiente a alguns adeptos da AS Roma para se insurgirem contra ele. "Esquece, Roma não é para ti" ou "em Roma não te queremos", foram alguns dos comentários à imagem por parte de adeptos ​​​​​​​giallorossi, segundo a Gazzetta dello Sport .

"És da Juventus e estamos melhor na Liga Europa do que contigo no nosso banco", afirmou outro adepto, enquanto outros optaram por mostrar apoio ao atual treinador da AS Roma: "Di Francesco, estamos contigo", revela o Corriere dello Sport.

A imagem que os adeptos da AS Roma não gostaram © DR

O Il Giornale vai mais longe e fala em "autogolo mediático", que era até agora "o primeiro candidato para uma possível substituição de Di Francesco". Assim, quando os adeptos romanos já viam em Paulo Sousa um possível salvador para o mau momento da equipa, sentiram-se como que traídos, quando viram a imagem do português com a camisola da Juventus em dia de jogo grande da AS Roma contra a equipa onde jogam João Cancelo e Cristiano Ronaldo.

A verdade é que, ainda segundo a Gazzetta dello Sport, os dirigentes romanos estão num impasse. A derrota em Turim às mãos da juventus foi a oitava em 23 jogos, com a equipa de Roma a ocupar neste momento o 9.º lugar, a quatro pontos dos lugares de acesso à Liga dos Campeões.

Nos últimos sete jogos, a equipa orientada por Eusebio Di Francesco conseguiu apenas uma vitória (para o campeonato frente ao Génova). Apesar de, neste período, ter perdido com Real Madrid e surpreendentemente com os checos do Plzen para a Liga dos Campeões, a AS Roma passou a fase de grupos da Champions, atrás do Real Madrid. Nos oitavos de final, vai defrontar o FC Porto.

Os jornais italianos contam que o presidente do clube, James Pallota, terá de decidir se quer guiar-se pelos números recentes, que não são bons, ou pela linha de pensamento do espanhol Monchi, diretor desportivo da equipa, que acredita que os jogadores ainda estão disponíveis para seguir e acreditar em Di Francesco.