Associação de combate ao racismo quer punição de Bernardo Silva

Bernardo Silva está envolvido numa polémica devido a uma publicação na sua conta de Twitter, na qual brincou com o seu companheiro de equipa Benjamin Mendy, na qual comparou o seu amigo aos bombons Conguito, o que foi considerado racista e que levou a Federação Inglesa (FA) a instaurar um inquérito.

Agora foi a vez da associação de combate ao racismo Kick It Out a apelar à FA para que tome medidas em relação à publicação que entretanto o jogador português apagou, tendo depois publicado a frase: "Hoje já não se pode brincar com um amigo..." Na realidade, este tipo de brincadeiras entre os dois jogadores têm sido recorrentes deste os tempos em que ambos jogavam no Mónaco, sendo pública a relação de grande amizade que os une.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"A Kick It Out ficou extremamente desapontada ao ver o tweet de Bernardo Silva, que entretanto foi apagado. Os estereótipos racistas nunca são aceitáveis como brincadeira e estamos chocados que alguém, que é um modelo para milhões de pessoas, não tenha entendido a natureza discriminatória da sua publicação", pode ler-se num comunicado da associação, acrescentando que foi notificada a federação, apelando por isso a que "sejam tomadas medidas, incluindo a educação obrigatória - o que é vital para desafiar comportamentos ofensivos como este".

Os regulamentos da Premier League determinam que comportamentos racistas implicam penas de, no mínimo, seis jogos de suspensão, embora não haja qualquer referência a publicações nas redes sociais.

Este tipo de brincadeiras tem sido recorrente entre os dois e, neste caso concreto, Mendy não se mostrou ofendido com o tweet, tendo inclusive respondido com três emojis de sorriso e outro a bater palmas, além da frase: "1-0 para ti, mas espera."