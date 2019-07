As viagens e os argumentos que convenceram João Félix

João Félix no At. Madrid por sete temporadas

Foi um trabalho árduo aquele que os dirigentes do Atlético de Madrid tiveram para contratarem João Félix ao Benfica. Não foi apenas a operação financeira que foi montada para pagar os 120 milhões de euros da cláusula de rescição do avançado de 19 anos.

E bem se pode dizer que Miguel Ángel Gil Marín, diretor executivo do Atlético de Madrid, foi o principal responsável por convencer João Félix a mudar-se de armas e bagagens para o Wanda Metropolitano. É que, de acordo com o jornal Marca, os colchoneros enfrentaram a concorrência de outros grandes clubes europeus, como o Real Madrid, Manchester City e Juventus, razão pela qual, no início, o jovem jogador não estava muito inclinado a assinar pelo Atlético.

O primeiro argumento utilizado para procurar convencer João Félix foi dizer-lhe que seria o principal jogador da equipa e, para isso, entrou mesmo em cena o treinador Diego Simeone, que telefonou mesmo ao internacional português, conforme admitiu recentemente o pai, Carlos Sequeira.

Mas não foi só. Como prova de que teria um papel importante na equipa, Miguel Ángel Marín prometeu-lhe a camisola número 7, que nas últimas épocas foi utilizada pelo francês Antoine Griezmann.

Entre os meios de persuação estiveram quatro viagens que o diretor executivo do Atlético de Madrid fez a Lisboa para falar com João Félix e a família para os convencer que esta seria a melhor opção para a sua ainda curta carreira.

Com o sim do jogador, o Atlético montou então uma operação financeira que chega aos 127,2 milhões de euros, dos quais 120 são para o Benfica, seis são relativos ao pagamento de despesas de financiamento da operação e 1,2 milhões de euros seguem para os cofres do FC Porto, relativo ao mecanismo de solidariedade, por João Félix ter feito parte da sua formação nos dragões.

Entretanto João Félix já deixou a primeira mensagem (em castelhano) para os adeptos do Atlético através das redes sociais do clube. Veja aqui: