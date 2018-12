As reações à saída de Mourinho... e o tweet apagado por Pogba

A saída de José Mourinho do Manchester United promete dar que falar e são já várias reações, por parte de pessoas bem conhecidas do mundo do futebol. Antigos jogadores, como o ex-capitão dos red devils Gary Nevile, já comentaram a situação, e Pogba, atual jogador do clube, apagou um tweet enigmático.

Foi pouco depois de o Manchester United dar a conhecer que Mourinho já não era treinador do clube que Paul Pogba, com quem o português tinha alegadamente uma má relação, publicou nas redes sociais. Uma imagem com o texto "legendem isto" apareceu nas contas do do francês. Pouco depois, no entanto, foi apagada.

A publicação levou muitos a pensar que era uma reação ao despedimento, mas com o jogador a estar nos últimos dias numa ação de promoção de uma marca, outros defendem que é uma publicação agendada previamente no contexto dessa ação. Gary Neville, um histórica do Manchester United, respondeu ao francês.

O antigo capitão e defesa direito dos red devils disse ainda à Sky Sports que "ficou claro cedo na época que a direção não apoiava" algumas contratações pedidas por Mourinho. "E nesse momento acabou para o treinador", acrescentou.

Gary Lineker, que ficou conhecido pelos golos ao serviço de Inglaterra e é agora uma cara bem conhecida da televisão britânica, escreveu no Twitter que "uma das razões do despedimento de Mourinho neste momento é para evitar uma tentativa de êxodo dos melhores jogadores no próximo mês". Numa outra publicação referiu ainda que "a separação era inevitável", devido aos milhões que Mourinho gastou em jogadores que não estão no seu melhor.

Do lado do português mostrou estar Piers Morgan, conhecido jornalista britânico, que abordou o assunto com palavras de apoio (e uma imagem) para o português. "Vai ser agora pulverizado por todos, mas eu adoro-o. Treinador brilhante, grande personagem e um recorde incrível. Existem demasiados egos medíocres bem pagos na equipa do United. José vai voltar em breve a ganhar grandes troféus", escreveu.

Em atualização