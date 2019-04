As fotos da festa. CR7 é o primeiro jogador a ser campeão em Itália, Espanha e Inglaterra

Ronaldo é campeão de Itália. À terceira foi mesmo de vez. O português podia ter sido campeão no sofá há duas semanas, mas o Nápoles não facilitou. Na semana passada Allegri deu descanso ao português e mais alguns a pensar no jogo da segunda mão dos quartos de final da Champions e a Juve foi perder ao terreno do SPAL, adiando a festa para esta semana.

Já este sábado, CR7 festejou mesmo a conquista do scudetto em campo, frente à Fiorentina (2-1) de Carlos Freitas - o diretor desportivo que o viu nascer para o futebol mundial em Alvalade.

O capitão da seleção é o primeiro jogador a ser campeão em Itália, Espanha e Inglaterra. Nunca antes - pelo menos desde que há registos - um atleta festejou o campeonato nestas três ligas europeias. CR7 volta ser campeão. Aliás o capitão português junta a Serie A a duas Liga Espanhola (Real Madrid) e três Premier League (Manchester United).

É ainda o 12.º português (em 65 que já jogaram na liga italiana) a conquistar o scudetto, depois de Rui Costa, Fernando Couto, Paulo Sousa, Dimas, Paulo Futre, Luís Figo, Sérgio Conceição, Ricardo Quaresma, Maniche e José Mourinho, além de João Cancelo, que também se sagrou campeão este sábado.

Ronaldo é ainda o quarto português a festejar o título italiano com as cores bianconeri, depois de Paulo Sousa, Dimas e João Cancelo. Além disso, o extremo português pode ainda ser o primeiro a ser o melhor marcador nos três países. Isto com o bónus de o fazer aos 34 anos. Ronaldo leva já 19 golos na Serie A (26 no total da época), quando faltam três jornadas para o fim do campeonato italiano.

CR7 (e Cancelo) já tinha conquistado a Supertaça italiana pela Juventus.