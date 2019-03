As 15 maiores vendas de clubes portugueses

Confirmado como reforço do Real Madrid na próxima época por 50 milhões de euros, Éder Militão destronou James Rodríguez como a maior venda de um clube português. O colombiano, refira-se, foi transferido para o Mónaco no verão de 2013 por 45 milhões, incluído num pacote de 70 milhões no qual também constava João Moutinho.

Embora a transferência de Hulk para o Zenit no verão de 2012 tenha custado 60 milhões de euros aos russos e por isso seja seja apontada por diversos meios como a maior venda de um clube português, a verdade é que os dragões só detinham 85 por cento do passe do atacante brasileiro, ou seja, apenas receberam 40 milhões, algo que confirmaram à CMVM por altura da transação.

Os portistas, que vão libertar o defesa brasileiro de 21 anos pelo valor da cláusula de rescisão, são o emblema nacional que mais vezes aparece como clube de origem nas 15 maiores vendas de sempre da I Liga. Além de Militão, James e Hulk, há que somar os nomes de Radamel Falcao, transferido no verão de 2011 para o Atlético Madrid por 40 milhões; André Silva, cujo passe foi vendido ao AC Milan no verão de 2017 por 38 milhões; Jackson Martínez, que custou 37,1 milhões aos cofres do Atlético Madrid no verão de 2015; e Danilo, que rumou ao Real Madrid no verão de 2015 por 31,5 milhões. Do Top15 salta Anderson, que em 2007 se tinha tornado a maior venda de um clube nacional, ao ser transferido do FC Porto para o Manchester United por 31,5 milhões.

Se o FC Porto aparece neste Top 15 com sete futebolistas, o Benfica vem logo a seguir, com seis. Ederson, transferido para o Manchester City por 40 milhões no verão de 2017, e Axel Witsel, que rumou ao Zenit por igual valor na mesma altura do que Hulk, constituíram os negócios mais volumosos para os encarnados. Logo a seguir vêm Nélson Semedo (no Barcelona em 2017 por 35,7 milhões), Victor Lindelof (Manchester United em 2017, por 35 milhões), Renato Sanches (Bayern Munique em 2016, por 35 milhões) e Ángel Dí Maria, que no verão de 2010 chegou a ser a transferência mais cara promovida por um emblema nacional ao rumar ao Real Madrid por 33 milhões.

Entre as 15 maiores vendas, sobram João Mário, transferido do Sporting para o Inter de Milão por 40 milhões no verão de 2016; e Shoya Nakajima, que em janeiro trocou o Portimonense pelo Al Duhail do Qatar por 35 milhões.

Se contabilizarmos já o negócio por Éder Militão, o Real Madrid passa a ser o clube de destino que mais vezes aparece no Top 15 (três vezes). Atlético Madrid (duas) e Zenit (duas) vêm logo a seguir.