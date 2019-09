Arranjava telhados e foi convocado para o Mundial através do Facebook

É uma história incrível que prova que todos os sonhos podem ser concretizados. E Siula Maile, de 22 anos, que o diga. Há três semanas não imaginava que a sua vida iria sofrer uma mudança radical. Era mais um rapaz nascido em Tonga que há quatro anos tinha emigrado para a Nova Zelândia, à procura de melhores condições de vida e também com o sonho de um dia jogar na Air New Zeland Cup, a mais importante competição de râguebi do país.

Um sonho que estava longe de ser concretizado, pois se é verdade que se destacou em equipas escolares, não teve a sorte de chegar a uma equipa profissional, pelo que depressa decidiu continuar a jogar o seu desporto de eleição numa equipa amadora (Shirley Rugby Club) da sua cidade de Christchurch nos tempos livres, quando o seu trabalho como reparador de telhados o permite.

Só que a seleção de Tonga sofreu com uma onda de lesões às portas do Campeonato do Mundo, que decorre no Japão, e não tinha um talonador disponível para a competição. Contudo, todos os contactos que o selecionador fez para suprir as baixas por lesão esbarraram na indisponibilidade de mais de 15 atletas contactados, que não se mostraram recetivos a trocar um emprego certo por dois meses no Mundial de râguebi.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Foi então que a equipa técnica recebeu boas referências, através de um amigo de um amigo, sobre um jogador que vivia em Christchurch, onde jogava num clube amador local. Só que não havia forma de contactá-lo e o jogo de preparação com a Nova Zelândia estava a aproximar-se... até que alguém se lembrou de lhe mandar uma mensagem através do Facebook. Pediram-lhe para que estivesse no aeroporto de Auckland no dia e na hora que a seleção de Tonga chegava, queriam que ele fizesse um teste para ver se estaria apto a integrar a equipa.

À hora combinada, lá estava Siula Maile com umas botas e uma mala de mão. O impensável estava a acontecer a este jovem, acabado de ser pai pela primeira vez, que deixar a empresa de reparação de telhados nas mãos do irmão para ir em busca de um sonho que pensava irrealizável.

"Eu sei que é engraçado termos entrado em contacto com ele através do Facebook, mas foi assim mesmo. Lá estava ele à nossa espera no terminal do aeroporto, mas nenhum de nós o conhecia. Só o tínhamos vista em fotografias", revelou Dan Cron, treinador assistente de Tonga.

E o teste que Siula Maile frente à Nova Zelândia foi o suficiente para garantir a vaga em aberto na seleção do seu país, que perdeu esse particular com a campeã do mundo Nova Zelândia por 92-7. "A verdade é que não sabia muito sobre o rapaz, provavelmente ele ficou tão surpreendido como nós, mas não temos nada a perder", assumiu o treinador Toutai Kefu.

Maile já cumpriu, entretanto, o sonho de jogar pela seleção de Tonga, pois jogou uns minutos frente a Inglaterra, ficou fora da partida com a Argentina, mas o seu futuro é agora uma incógnita. Só que no seu bairro, o clube e a igreja estão a organizar eventos para conseguir fundos para ajudá-lo nesta transição de reparador de telhados para chegar a jogador de râguebi de elite. E até a companhia de aviação da Nova Zelândia já se associou a esta história incrível, pois ofereceu passagens de avião grátis à familia de Siula Maile para poder ir vê-lo jogar no Mundial do Japão.