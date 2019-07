Argélia e Tunísia apuram-se para as meias-finais

As seleções da Argélia e da Tunísia apuraram-se hoje para as meias-finais da Taça das Nações Africanas (CAN) de futebol, ao eliminarem as congéneres Costa do Marfim e Madagáscar, respetivamente.

Como se esperava, a tarefa da Argélia face à Costa do Marfim revelou-se mais difícil e obrigou à disputa de um prolongamento e à marcação de uma série de penáltis, após o 1-1 ao fim dos 90 minutos.

No desempate por grandes penalidades, os argelinos foram mais competentes, ao falharem apenas um castigo máximo contra dois do adversário.

No entanto, houve um momento determinante no jogo, um penálti desperdiçado pela Argélia no início da segunda parte, o qual, a ser concretizado, poria a seleção norte-africana com dois golos de vantagem e com um pé na meia-final.

Bounedjah Baghdad teve nos pés, aos 48 minutos, oportunidade soberana de abrir as portas das meias-finais para a Argélia, mas acertou na barra da baliza do do guarda-redes Sylvain Gbohouo, que foi uma das figuras da partida e evitou que os argelinos se colocassem a vencer por 2-0.

A Argélia abriu o marcador ao minuto 20 pelo experiente Sofiane Feghouli, mas permitiu que a Costa do Marfim, moralizada pelo penálti falhado de Bounedjah, chegasse ao empate aos 62, por Jonathan Kodjia, após assistência de Wilfried Zaha.

No outro jogo dos quartos de final, a supremacia da Tunísia emergiu na segunda parte e ficou expressa nos três golos que marcou aos 52, 60 e 90+3 minutos, por Ferjani Sassi, Youssef Msakni e Naim Sliti, respetivamente, e que fixaram o resultado final.

A seleção tunisina ainda viu o árbitro a não sancionar um lance em que Khazni Wabhi introduziu a bola nas redes de Madagáscar, mas estava em posição irregular.

Esta derrota acabou com a caminhada do estreante Madagáscar, que na sua primeira participação na CAN atingiu os quartos de final.

Estão assim encontrados os quatro semifinalistas da CAN2019, com a Argélia a defrontar a Nigéria e o Senegal a medir forças com a Tunísia, ambos no domingo.