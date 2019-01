Apenas quatro vitórias em 20 jogos. Thierry Henry deixa de ser treinador do Mónaco

Thierry Henry foi suspenso das funções de treinador do Mónaco esta quinta-feira, anunciou o clube monegasco através de um comunicado nas redes sociais, onde informa que a partir desta sexta-feira a equipa será treinada por Franck Passi, que fazia parte da equipa técnica. O comunicado não informa, contudo, sobre a situação contratual do português João Tralhão, que também integrava a equipa de adjuntos de Henry.

Henry, antigo jogador do clube, substituiu o português Leonardo Jardim no comando da equipa do Mónaco e foi apresentado no dia 13 de outubro de 2018. Mas os maus resultados sucederam-se e a direção do clube do Principado decidiu suspende-lo de funções, já que apenas venceu quatro em 20 jogos. Tudo se precipitou com a derrota caseira de terça-feira, na Taça de França, diante do secundário Metz, por 3-1. A última vitória do Mónaco, que ocupa a penúltima posição (apenas 15 pontos em 21 jogos) e está em sérios riscos de descer de divisão, aconteceu a 6 de janeiro, diante do modesto Perpignan Canet, na Taça de França.