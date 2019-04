Primeiro-ministro da Holanda visita compatriotas do Sporting com António Costa

Conhecido adepto dos encarnados, o líder do executivo recebeu do presidente dos leões, Frederico Varandas, uma camisola do Sporting com o seu nome, tal como Mark Rutte, igualmente presenteado com uma camisola e uma réplica do Estádio José Alvalade. Questionado se iria converter-se ao rival, o primeiro-ministro assinalou o gesto como uma "demonstração de fair-play" e disse esperar um "bom jogo" hoje à noite (20:45).

O chefe do governo holandês vai estar esta quarta-feira em Portugal para diversas reuniões de trabalho com António Costa, tendo feito questão de pedir num dos últimos encontros do Conselho Europeu ao seu homólogo português para conhecer o compatriota que assumiu esta época o comando técnico do Sporting, Marcel Keizer. Além do treinador, no Sporting joga o avançado holandês Bas Dost.

Os dois líderes, acompanhados por Frederico Varandas e pelo Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, estiveram breves minutos à conversa com o treinador leonino, de 50 anos, e o dérbi não deixou de ser tema de conversa, com Marcel Keizer a comentar que o duelo com o Benfica "é um dos melhores jogos" para se disputar.

A presença de António Costa e Mark Rutte na Academia de Alcochete durou cerca de 30 minutos, tendo os dois governantes seguido para uma nova visita, desta feita à Universidade Nova de Lisboa. Para mais tarde está agendado um almoço de trabalho e nova reunião, seguida de algumas declarações aos jornalistas antes da partida do primeiro-ministro holandês, prevista para o fim da tarde.

Os dois governantes não vão, assim, assistir ao dérbi entre Sporting e Benfica, no qual os leões vão tentar inverter a desvantagem de 2-1 sofrida na primeira mão, no Estádio da Luz, a 06 de fevereiro. O embate da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal joga-se esta quarta-feira, às 20.45, no Estádio José Alvalade.