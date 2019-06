Antigo jogador portista Layún revela que teve cancro e já está curado

Layún no Villarreal por 4 ME

O antigo defesa do FC Porto, Miguel Layún, revelou este domingo nas redes sociais que lutou contra um cancro mas que já está curado.

"Disseram-me que tinham encontrado um quisto complicado. Nessa semana, o médico ligou-me para pedir que fizesse outro exame", explicou, num vídeo partilhado no Twitter. O jogador mexicano de 30 anos conta que "começaram a surgir dúvidas de que poderia não ser um quisto mas um tumor" e que acabou por se revelar um "tumor maligno". "Estávamos a falar de um cancro", acrescentou.

No vídeo, o agora jogador do Monterrey, do México, diz que o tumor foi removido "por completo" que está curado. "Até ao dia de ontem fiz o último exame para saber se o cancro estava removido a 100 por cento. Agora, tenho de ser avaliado regularmente para que não volte", aditou o defesa, que ficou de fora dos convocados da seleção tricolor para a Gold Cup, mas frisa que está motivado "para voltar a jogar futebol".

"Quero agradecer a todos os médicos que estiveram envolvidos no meu diagnóstico e tratamento, agradecer especialmente a Deus por permitir estar aqui", escreveu na publicação.

Quem não ficou indiferente foi o seu antigo clube entre 2015 e 2018, o FC Porto, que reagiu através de um emoji.

Miguel Layún começou a carreira no seu país, ao serviço do Veracruz. Rumou a Itália para representar a Atalanta e voltou ao México para vestir as cores do América. Regressou à Europa para jogar nos espanhóis do Granada, do Sevilha e do Villarreal, com passagens pelos ingleses do Watford e pelo FC Porto pelo meio.