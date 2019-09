André Silva marca no empate do Eintracht Frankfurt

O português André Silva marcou no empate 2-2 entre o Eintracht Frankfurt, próximo adversário do Vitória de Guimarães na Liga Europa, e o Borussia Dortmund, em jogo da quinta jornada da Liga alemã de futebol.

Este domingo, em Frankfurt, um golo do belga Axel Witsel, aos 11 minutos, colocou o Borussia Dortmund em vantagem, mas ainda antes do intervalo, aos 43, André Silva, que foi titular tal como Gonçalo Paciência, repôs a igualdade.

O Dortmund, com Rafael Guerreiro no 'onze' titular, voltou à vantagem, com um golo de Jadon Sancho, aos 66 minutos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Aos 79, o técnico do Eintracht Frankfurt trocou Gonçalo Paciência por Bas Dost, que ainda não foi titular desde que chegou à equipa alemã, proveniente do Sporting.

O golo do empate, que deixa o Eintracht no nono lugar da liga, e o Dortmund no terceiro, a três pontos do líder Leipzig, foi apontado por Delaney na própria baliza, aos 88 minutos.

No outro jogo do dia, o Borussia Mönchengladbach recebeu e venceu o Fortuna Düsseldorf por 2-1 com Marcus Thuram a 'bisar' para a equipa da casa, marcando aos 67 e 87 minutos, depois de Kasim ter colocado os visitantes em vantagem, aos seis minutos de jogo.