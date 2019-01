André Silva marca e deixa Sevilha perto do apuramento

Taça do Rei

André Silva fez esta quinta-feira o segundo golo da vitória do Sevilha, por 3-1, em Bilbau frente ao Athletic, em jogo da primeira mão dos oitavos-de-final da Taça do Rei. O internacional português atingiu os dez golos em 25 jogos ao serviço dos andaluzes.

No entanto, a grande figura dos sevilhistas foi o ex-benfiquista Nolito, que abriu o marcador logo aos seis minutos e, já depois de Mikel San Jose ter feito o empate, fez as assistências para os outros dois golos da equipa, primeiro a isolar André Silva e depois para o francês Ben Yedder fechar as contas da partida.

O Sevilha está assim com o apuramento bem encaminhado, bastando para isso gerir a vantagem no segundo jogo no Estádio Sánchez Pizjuán, que se realiza na próxima quarta.feira.

Eis os resultados já conhecidos destes oitavos-de-final da Taça do Rei:

Sp. Gijón-Valência, 2-1

Girona-Atlético de Madrid, 1-1

Getafe-Valladollid, 1-0

Villarreal-Espanyol, 2-2

Real Madrid-Leganés, 3-0

Athletic Bilbau-Sevilha, 1-3

Betis-Real Sociedad, 0-0

Levante-Barcelona, a decorrer