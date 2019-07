André Girão: "Os nossos sonhos passam por conquistar mais títulos"

O companheiro de seleção João Rodrigues disse na véspera que "podem começar a fazer uma estátua ao Girão", guarda-redes que foi considerado a grande figura de Portugal na final do Campeonato do Mundo com a Argentina, mas o guardião do Sporting reparte o mérito com os companheiros.

"Acho que o destaque tem de ser coletivo. É um título muito difícil de conquistar, especialmente em Espanha, com o cansaço acumulado... acho que fiz um bom Mundial, mas a par com os meus colegas que representaram Portugal. Fico contente por ouvir, mas não acho que seja o mais ajustado", afirmou esta segunda-feira, à chegada a Portugal.

"Tive a felicidade de poder ajudar a equipa, mas é um processo coletivo. Toda a gente lutou com todas as forças que tinha e estou agradecido por todo o carinho que me têm dado", acrescentou, apontando já a novas conquistas: "Agora é férias e continuar a ganhar, mas agora no Sporting, para poder estar outra vez na Seleção. Os nossos sonhos passam por conquistar mais títulos."

"No Mundial estão os melhores dos melhores. Não se pode é esperar que lá porque Portugal ganhou o Mundial que agora vamos ganhar sempre. O que podemos prometer é que vamos deixar tudo em campo", rematou.