André Almeida fora dos convocados do Benfica para a Supertaça

A ausência de André Almeida é a principal novidade na lista de convocados do Benfica para o encontro deste domingo (20.45) com o Sporting, referente à Supertaça Cândido de Oliveira, que será jogada no Estádio Algarve.

O lateral direito já não faz parte do boletim clínico, depois de recuperar de uma fratura de stress, mas ainda não integra a convocatória, onde estão os nomes de duas opções para o lado direito da defesa, Ebuehi e Nuno Tavares.

Por outro lado, destaque para a presença dos reforços Chiquinho, Raul de Tomas e Vinícius.

De fora ficam também os lesionados Cádiz, David Tavares, Gedson e Caio Lucas.

Lista de convocados

Guarda-redes: Zlobin e Vlachodimos;

Defesas: Ebuehi, Nuno Tavares, Ferro, Grimaldo, Jardel e Rúben Dias;

Médios: Taarabt, Florentino, Chiquinho, Gabriel, Franco Cervi, Samaris, Pizzi e Rafa;

Avançados: Jota, Raul de Tomas, Vinícius e Seferovic.