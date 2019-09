André Almeida está lesionado e não viaja para a Rússia

André Almeida é baixa confirmada para o jogo desta quarta-feira, com o Zenit, em São Petersburgo (20.00 horas), a contar para a 2.ª jornada do grupo G da Liga dos Campeões.

De acordo com o site oficial dos encarnados, o defesa-direito sofreu uma "lesão muscular na face anterior da coxa esquerda", razão pela qual foi substituído nos últimos minutos do jogo com o V. Setúbal, no último sábado. Neste sentido, o jovem Tomás Tavares deverá ocupar o lugar de André Almeida no jogo com o Zenit.

No boletim clínico do Benfica continuam Chiquinho, Germán Conti e Florentino Luís, que recuperam de lesões. De fora por opção ficam Samaris, David Tavares e Zivkovic.

Eis os convocados que seguem esta segunda-feira para a Rússia:

Guarda-redes - Vlachodimos, Zlobin, Svilar:

Defesas - Tomás Tavares, Jardel, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo, Nuno Tavares;

Médios - Fejsa, Taarabt, Gabriel, Franco Cervi, Caio Lucas, Rafa Silva, Pizzi, Gedson Fernandes;

Avançados - Seferovic, Raúl de Tomás, Carlos Vinícius, Jota.