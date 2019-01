Anderlecht perto de garantir Ferreyra

O Benfica e o Anderlecht estão a negociar o empréstimo do argentino Facundo Ferreyra por uma época e meia. O jogador que está convocado para o jogo dos encarnados, esta terça-feira, com o Boavista poderá despedir-se da Luz neste fecho de mercado, depois de uma primeira metade da época em que não se conseguiu impor.

O clube belga tem em cima da mesa as condições exigidas pelo Benfica, que contemplam o pagamento integral do salário do avançado, que ronda os 3,8 milhões de euros limpos, e ainda uma taxa de empréstimo de 2,5 milhões de euros, com opção de compra no valor de 8 milhões de euros.

Ferreyra chegou no início da época, depois de ter terminado contrato com o Shakhtar Donetsk, onde tinha sido o melhor marcador com 30 golos em 42 jogos. Foi apresentado na Luz como um dos grandes reforços para 2018/19, mas apenas marcou um golo (com o Boavista) nos oito jogos oficiais que fez de águia ao peito.