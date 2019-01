Amna Al Qubaisi, a primeira mulher piloto de corridas de origem árabe na Fórmula E

Com apenas 18 anos, Amna Al Qubaisi está a fazer história no automobilismo e na Arábia Saudita, ao tornar-se a primeira mulher piloto de corridas de origem árabe, depois de competiu nas pistas do circuito de Ad Diriyah logo após a corrida inaugural do quinto campeonato de Fórmula E. Amna liderou um grupo de seis mulheres durante as provas para iniciantes de Fórmula E. Um feito tendo em conta que até 2018 as mulheres nem podiam conduzir na Arábia Saudita.

"Este é um sonho tornado realidade. Tenho muito orgulho em representar as mulheres, mas, principalmente, as mulheres árabes. Este ano, graças à Kaspersky Lab, tornei-me na primeira mulher piloto árabe em Fórmula 4 e agora serei também a primeira mulher a competir em Fórmula E, num circuito na Arábia Saudita que, durante tanto tempo, não permitiu que as mulheres conduzissem. Este será sem dúvida um momento memorável", disse a jovem piloto.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Nascida nos Emirados Árabes Unidos e filha do piloto de corridas de Le Mans, Khaled Al Qubaisi, Amna iniciou-se no karting com apenas 13 anos. Agora assumiu o controlo do veículo Envision Virgin Racing Team, patrocinado pela Kaspersky Lab, depois de em dezembro ter passado a ser piloto de testes. "Estou muito agradecida à Kaspersky Lab. O seu apoio permitiu-me alcançar os meus objetivos de competir profissionalmente. Quero imenso colocar-me nas mãos de Sam Bird e Robin Frijns na equipa Envision Virgin Racing, porque tenho a certeza que funcionará como incentivo para outros pilotos, como Jean-Eric Verge, Felipe Massa e Stoffel Vandoorne, na luta pelo título desta temporada. Conduzirei como uma mulher orgulhosa e muito rápida!"

O próximo passo pode ser a série W, que ocorrerá no próximo ano, para iniciantes da Fórmula E, e pode ser o degrau que falta para chegar à F1.