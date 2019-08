América confirma acordo com o FC Porto por Matheus Uribe

O Club América do México confirmou este domingo ter chegado a acordo com o FC Porto para a transferência do médio colombiano Matheus Uribe, de 28 anos, estando a transferência apenas dependente do entendimento entre o jogador e a SAD dos dragões, algo que deverá acontecer nas próximas horas - o jogador é esperado esta segunda-feira manhã no Porto para realizar os habituais testes médicos. Apesar de o clube mexicano não ter adiantado valores, o negócio ronda dos 10 milhões de euros.

De acordo com a comunicação social mexicana, Uribe já se despediu dos seus colegas do plantel do Club América e, depois de ter passado o último dia a dar seguimento a alguns procedimentos burocráticos, está em trânsito para o Porto.

Mateus Uribe, que cumpriu 79 jogos pelo Club América, tendo marcado 18 golos, é o sétimo reforço do treinador Sérgio Conceição para a época 2019/20, depois de Nakajima, Zé Luís, Marchesín, Marcano, Luis Díaz e Saravia.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O médio colombiano chega do América, do México, curiosamente o mesmo clube de onde veio Agustín Marchesín, o guarda-redes argentino contratado para substituir Iker Casillas.