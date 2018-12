Ameaça de motim de jogadores na base da saída de Mourinho

Uma alegada ameaça de motim por parte de alguns jogadores do Manchester United poderá ter estado na base do despedimento de José Mourinho do Manchester United. A notícia é avançada esta sexta-feira pelo jornal britânico Mirror, que escreve que o ambiente no balneário do clube de Old Trafford estava irrespirável e que vários futebolistas já tinham transmitido à direção do clube a sua intenção de sair em janeiro caso o treinador português permanecesse em funções.

Nesse sentido, escreve o Mirror, não restou alternativa ao vice-presidente Ed Woodward senão dispensar os serviços do treinador. A decisão terá sido tomada na segunda-feira à noite e o despedimento foi consumado logo na terça-feira de manhã. No domingo, o Manchester United tinha sido derrotado (3-1) pelo Liverpool na Liga inglesa. Ainda segundo o Mirror, citando fontes do Manchester United, o ambiente entre alguns e Mourinho é tão tóxico que existia mesmo o perigo de alguns futebolistas deixarem o clube na reabertura do mercado em janeiro.

José Mourinho, que chegou a Manchester em 2016 para substituir Louis van Gaal, não conseguiu levar os red devils à conquista da Liga inglesa, título que lhes foge desde 2013, tendo apenas conseguido uma Taça da Liga inglesa, uma Supertaça e a Liga Europa, na época 2016/2017.

Depois de ter sido sexto classificado na época de estreia, Mourinho viu a equipa terminar em segundo lugar a edição 2017/18, atrás do rival e vizinho Manchester City.

Esta temporada, o Manchester United foi eliminado pelo Derby County, da segunda divisão, na terceira eliminatória da Taça da Liga, e segue na sexta posição da Liga inglesa, a 19 pontos do líder Liverpool, equipa com a qual perdeu no domingo por 3-1.

Em 17 jornadas, o United, a equipa mais titulada da Liga inglesa (20), somou sete vitórias, cinco derrotas e cinco empates, estando a viver a pior época desde 1990/91.