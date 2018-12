Sérgio Conceição e jogadores visitam crianças no Hospital de São João

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, e os jogadores Herrera, Felipe, Brahimi e Oliver estiveram esta quinta-feira numa ação de solidariedade na ala pediátrica do Hospital São João, no Porto, partilhando uma mensagem de esperança e alguns presentes.

Com treinador e jogadores emocionados perante a demonstração de carinho dos jovens presentes, foi o capitão Herrera quem falou à comunicação social admitindo que "estas crianças são uma motivação".

"Para nós é muito importante poder vir aqui e dar uma palavra de alento a estas crianças e aos seus pais. Mesmo para nós é uma motivação, a vida não é fácil e sinto-me muito agradecido por ter a oportunidade de partilhar este momento com toda esta gente. Tenho de agradecer a Deus e pedir-lhe que ajude estas crianças por tudo o que enfrentam na vida", disse o jogador à margem do evento.

O capitão do FC Porto, equipa que lidera a I Liga de futebol, frisou a importância de um gesto poder ajudar as crianças doentes internadas na unidade pediátrica do hospital. "Sabemos que há crianças que vibram muito com as nossas vitórias, sentem muito o FC Porto e é bom podermos contribuir para que se sintam melhor. Estou muito contente e muito emocionado por ver a alegria na cara destas crianças por nos verem. Volto a casa muito feliz", admitiu ainda. Herrera disse ainda que saiu "contente e até muito emocionado por ver a alegria na cara destas crianças" por verem os seus ídolos.