Alex Telles convocado para a seleção brasileira

O defesa-esquerdo Alex Telles foi esta sexta-feira convocado pelo selecionador brasileiro Tite para os jogos que a seleção canarinha vai fazer com o Panamá (23 de março) e Rep. Checa (26).

O jogador do FC Porto foi chamado para substituir Filipe Luís, do Atlético de Madrid, que se encontra lesionado e não vai recuperar a tempo de jogar pelo Brasil.

Alex Telles recebe a primeira convocatória para representar a principal seleção brasileira, tendo, de acordo com a CBF, convencido a equipa técnica após observações feitas nos jogos que o FC Porto disputou com o Sporting, Belenenses e AS Roma.

"É um jogador de 26 anos, que observamos há algum tempo. Uma peça importante e de destaque dentro do Porto e que agora teremos a oportunidade de observar melhor dentro do ambiente da seleção", explicou Edu Gaspar, coordenador das seleções.

Os dragões terão desta forma dois jogadores na canarinha, uma vez que Éder Militão também integra a lista incial de Tite.