Al Ain avança para quartos de final do Mundial de Clubes

O Al Ain ganhou esta quarta-feira aos neozelandeses do Team Wellington nos oitavos-de-final do Mundial de Clubes da FIFA, numa partida disputada nos Emirados Árabes Unidos, que só foi decidida nas grandes penalidades.

A formação da casa foi surpreendida pela entrada fulgurante do Team Wellington, que marcou três golos ainda na primeira parte, por Barcia (11'), Aaron Clapham (15') e Ilich (44'). Mas o golo do Al Ain, por Shiotani, ainda antes do intervalo (45 minutos) deu início à recuperação da formação do Golfo Pérsico.

Logo a abrir a segunda metade do jogo, aos 49 minutos, o Al Ain voltou a marcar por Tongo Doumbia e lançou-se em busca do empate, que só apareceu aos 85 minutos pelo sueco Marcus Berg, levando a decisão para o desempate por penáltis, onde a turma da casa acabou por concretizar quatro (falhou um) contra apenas três do Team Wellington, que termina a sua participação nesta competição da FIFA.

O Al Ain, clube onde joga o ex-sportinguista Rúben Ribeiro (não foi inscrito nesta prova), segue agora para os quartos-de-final do Mundial de Clubes, onde no sábado vai defrontar Esperance Tunis, da Tunísia. No mesmo dia disputa-se a outra partida os japoneses do Kashima Antlers e os mexicanos do Chivas.

O Real Madrid e o River Plate, representantes da Europa e América do Sul, respetivamente, só entram em ação na próxima semana.