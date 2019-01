Agente de Militão: "Não descarto que o Real Madrid o contrate em junho"

Éder Militão é um dos nomes na ordem do dia no mercado de transferência, com o Real Madrid a surgir como um dos interessados no central do FC Porto, que tem uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros. Ainda assim, o empresário do jogador, Giuliano Bertolucci, afirmou ao As que "o jogador não tem possibilidade alguma de abandonar o seu clube no mercado de inverno".

No entanto, o agente do defesa de 21 anos diz não descartar que o internacional brasileiro "assine pelo Real Madrid no verão".

Embora tudo indique que o Real Madrid avance em junho, as constantes lesões de Varane e Lucas Vallejo aceleraram a necessidade de os merengues reforçarem o eixo defensivo.

Éder Militão foi contratado no verão ao São Paulo por quatro milhões de euros e tem contrato até 2023.