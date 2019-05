Guardiola chega a acordo com Juventus, avança agência italiana

Pep Guardiola chegou a acordo para assinar contrato de quatro temporadas com a Juventus, segundo avança a agência de notícias italiana AGI esta quinta-feira. A publicação garante mesmo que o treinador catalão se desloca a Turim até ao dia 4 de junho para assinar contrato.

Os pormenores do acordo vão ao ponto de revelar que o técnico irá ganhar cerca de 24 milhões por quatro temporadas. E a apresentação de Guardiola na vecchia signora poderá ser já no dia 14 de junho, dia em que todos as visitas ao estádio da Juventus foram suspensas, sem motivo aparente, segundo a publicação.

Guardiola poderá assim ser o substituto de Massimilliano Allegri, que deixará o comando técnico da equipa, depois de cinco épocas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Certo é que ainda há dias, quando questionado sobre o interesse da Juventus, o treinador catalão demonstrou vontade de continuar no Manchester City, onde treinou nas últimas três temporadas e onde fez história esta temporada, com um inédito triplete (Premier League, Taça de Inglaterra e Taça da Liga inglesa).

O treinador poderá ter mudado de ideias devido ao facto do City estar em vias de ser afastado da Liga dos Campeões, pela UEFA, como castigo do não cumprimento das regras financeiras impostas pelo organismo europeu.

A confirmar-se será o quarto clube europeu a ser treinado por Guardiola, depois do Barcelona, Bayern Munique e Manchester City. E irá encontrar Cristiano Ronaldo, depois de ter treinado Messi no Barça.