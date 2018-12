UEFA obriga AEK a reembolsar adeptos do Bayern por preço elevado dos bilhetes

Robben confirma saída do Bayern no final da temporada

O comité disciplinar da UEFA informou esta sexta-feira que o AEK Atenas reembolsará 10 euros a cada adepto do Bayern Munique pelos preços altos dos bilhetes do jogo do Grupo E da Liga dos Campeões, que integrou o Benfica.

Foram 3288 adeptos do Bayern Munique que assistiram ao encontro da 3.ª jornada do Grupo E da Champions em Atenas, que terminou com uma vitória por 2-0 do conjunto alemão.

As regras da prova referem que os ingressos dos adeptos visitantes "não devem exceder o preço pago pelos bilhetes de uma categoria comparável" com os adeptos da casa.

A UEFA alertou o AEK "pela violação do preço do ingresso", porque os adeptos do Bayern deveriam ter pago 35 euros, enquanto os do conjunto grego pagaram apenas 15 euros.

O Bayern Munique, no qual alinha o médio português Renato Sanches, venceu o Grupo E da Liga dos Campeões, com 14 pontos, mais dois do que o Ajax e mais sete em relação ao Benfica, que vai disputar os 16 avos de final da Liga Europa, enquanto os gregos do AEK Atenas, de Hélder Lopes, ficaram em 'branco'.