Adrien Silva a caminho do Mónaco por empréstimo e em sentido inverso Tielemans para o Leicester. De acordo com a imprensa francesa, a troca vai mesmo avançar pode ser oficializada ainda nesta quarta-feira.

O médio português transferiu-se para o Leicester no verão de 2017, mas como a inscrição deu entrada tarde, o jogador ficou inibido de jogar até janeiro de 2018. Contudo, Adrien nunca se conseguiu impor na equipa inglesa e com a chegada de Claude Puel esta época perdeu ainda mais espaço, tendo apenas participado em cinco jogo e feito 323 minutos.

Agora, ao que tudo indica, Adrien terá uma possibilidade de relançar a carreira no clube monegasco, onde vai reencontrar o treinador Leonardo Jardim, com quem trabalhou no Sporting. No Mónaco, Adrien terá como colegas de equipa os portugueses Gelson Martins (cedido este mês pelo At. Madrid), Rony Lopes e Pelé.