Adrián Lopez: "Foram cinco anos difíceis no FC Porto"

O avançado Adrián Lopez deu esta quarta-feira uma entrevista ao jornal espanhol AS, na qual recordou os tempos em que esteve ligado ao FC Porto, onde diz ter vivido "cinco anos difíceis".

"A primeira época complicou-se quando tive uma lesão em janeiro. Depois fui emprestado ao Villarreal, mas cheguei com uma lesão que não viram no Porto e não consegui jogar até fevereiro, o que foi uma pena. Acabei por fazer um final de Liga muito bom e entrámos na Liga dos Campeões. O Villarreal queria que eu ficasse, eu também, e foi aí que os problemas começaram", explicou o jogador, que deixou os dragões em final de contrato e se encontra atualmente sem clube.



"O FC Porto começou a propor-me coisas que eram da sua conveniência. Queriam mandar-me para um clube mais distante, mas eu queria voltar para o Villarreal e tive grandes problemas. Acabei por ser emprestado ao Corunha e foi o melhor, porque pude jogar, mas foi uma pena a descida. Tínhamos uma boa equipa e bons jogadores", revelou.

Na última época manteve-se no plantel portista, mas nunca foi opção regular do treinador Sérgio Conceição, razão pela qual deixa uma garantia para o futuro: "Quero esquecer estes anos em que não consegui ter prazer em jogar futebol e estou muito entusiasmado para ver o que o futuro me reserva. Fisicamente estou melhor do que nunca, mas preciso de jogar regularmente. É por isso que tenho de ver muito bem para onde vou", acrescentou.

Adrián López assumiu já ter recebido propostas do México, Estados Unidos, Turquia, China, bem como de alguns clubes espanhóis, mas assume que a sua prioridade "não é o dinheiro", pois pretende agora "competir e trabalhar ao mais alto nível". "Estou à procura de um clube com um bom projeto desportivo em Espanha", revelou.

O avançado revelou ainda "o momento difícil" que os jogadores portistas viveram com o enfarte de Iker Casillas no final da última temporada. "Foi um grande susto, mas felizmente tudo correu tudo bem e ele está a recuperar bem", disse.

No que diz respeito à transferência de João Félix para o Atlético de Madrid por 120 milhões de euros, Adrián López acredita que o ex-avançado do Benfica "aprenderá muitas coisas com Diego Simeone". "Foi um jogador que apareceu de forma espetacular e de certeza que se vai tornar ainda melhor jogador. Tem muita qualidade, é muito inteligente, joga muito bem em equipa e tem golo", finalizou.