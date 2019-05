Adeptos do Liverpool recolhem assinaturas para castigar Messi

Os adeptos do Liverpool exigem à UEFA que castigue Lionel Messi e estão a recolher assinaturas para que a estrela do Barcelona não jogue na partida da segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, que se realiza na terça-feira em Anfield.

Em causa está o lance que deu origem ao livre direto, no qual o argentino fez, através de um pontapé fantástico, o 3-0 que dá uma vantagem confortável na eliminatória. Os adeptos ingleses defendem que Messi agrediu o médio Fabinho com um soco e documentam esta exigência de revisão do lance com as imagens da televisão.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Messi foi a grande figura da partida da última quarta-feira no Camp Nou ao apontar dois golos que colocam os catalães a um curto passo da final da Champions, marcada para o Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid.

Se esta recolha de assinaturas produzir efeitos junto do Comité de Disciplina da UEFA, Messi será impedido de jogar em Anfield, o que no entender dos adeptos do Liverpool faz aumentar as ténues esperanças de o seu clube dar a volta à eliminatória e assim chegar pela segunda vez consecutiva à final da Liga dos Campeões.