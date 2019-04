Adepto do Racing foi festejar o título com o crânio do avô

O Racing Avellaneda festejou este domingo o título de campeão argentino, terminando com um jejum de cinco anos. E a loucura tomou conta das ruas de Buenos Aires após o empate 1-1 no campo do Tigre, resultado suficiente para garantir a vitória no campeonato.

No meio de tanta loucura entre os adeptos, houve um que ganhou fama nas televisões da Argentina, quando apareceu em tronco nu com um crânio nas mãos... Gabriel Aranda decidiu ir ao cemitério, abrir o jazigo do avô, Gabriel Aguilera, e retirar o crânio, levando-o para o jogo do título e para os festejos que se seguiram.

"Fui lá buscá-lo e estive com ele durante o jogo, por certo que está feliz e orgulhoso por participar na festa do título", disse à equipa de reportagem da estação de televisão TNT Sports.