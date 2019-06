Mayorga retirou queixa de violação contra Ronaldo

A queixa de Katheryn Mayorga contra Cristiano Ronaldo em que a norte-americana acusava o jogador português de a ter violado terá sido retirada. A agência Bloomberg noticia esta quinta-feira que há cerca de um mês foi publicado discretamente um aviso da desistência do processo no Tribunal Estadual do Nevada, em Las Vegas.

O documento não adiantava pormenores sobre a decisão nem se esta estaria relacionada com um acordo entre o futebolista e Katheryn Mayorga para o arquivamento de uma acusação que chegou a fazer cair em 15% as ações da Juventus.

Em março, o New York Times tinha noticiado que a equipa campeã italiana não iria participar na Internacional Champions Cup que se realiza o verão nos EUA para evitar o risco de Ronaldo ser detido na sequência das investigações à queixa por violação.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Cristiano Ronaldo foi acusado a 27 de setembro do ano passado de ter abusado sexualmente de Katheryn Mayorga em 2009 na suíte de um hotel em Las Vegas. Na queixa a norte-americana admitiu que inicialmente tinha aceitado um acordo para não falar sobre o assunto numa altura em que estava a sofrer um grande trauma emocional e que só por isso é que tinha decidido avançar com a queixa passados praticamente dez anos. Na altura o jogador terá pagado cerca de 300 mil euros para Katheryn não falar sobre o tema.

O processo contra Ronaldo foi aberto alguns meses após a sua transferência do Real Madrid para a Juventus e o atleta sempre negou que tivesse violado Katheryn Mayorga num altura em que jogava nos ingleses do Manchester City.

No decorrer das investigações a polícia de Las Vegas chegou, segundo o New York Times a pedir uma amostra do ADN do jogador às autoridades italianas.