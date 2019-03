Acuña na convocatória argentina que marca o regresso de Messi

O jogador do Sporting Marcos Acuña é um dos 31 convocados pelo selecionador Lionel Scaloni para o duplo compromisso da Argentina, frente a Venezuela e Marrocos. O destaque, no entanto, vai para o regresso de Messi à equipa do seu país. O jogador do Barcelona não integrava os trabalhos da seleção argentina desde o Mundial 2018, na Rússia.

Foi a 30 de junho de 2018 que a Argentina foi eliminada do último Mundial, depois de uma derrota por 4-3 frente à França, nos oitavos-de-final da competição.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Depois da eliminação, Messi, em consenso com a Federação Argentina, pediu para apenas ser chamado à seleção argentina mais perto da Copa América, que disputa este ano no Brasil, entre 14 de junho e 7 de julho. A três meses da competição, o 10 do Barcelona inicia o regresso à seleção, para tentar conquistar pela primeira vez um grande título. Pela Argentina, Messi ganhou um ouro olímpico em Pequim 2008.

Segundo o As, Messi deverá disputar apenas o primeiro jogo da Argentina, a 22 de março, no estádio do Atlético Madrid, frente à Venezuela. Depois, não deverá seguir para Tânger, onde a equipa do país das pampas defronta Marrocos.