Acuña e Mathieu falham visita do Sporting ao V. Setúbal

O francês Mathieu e o argentino Acuña ficaram fora da lista de convocados do Sporting para a visita ao Vitória de Setúbal, esta quarta-feira (19.00 horas), a contar para a 19.ª jornada da I Liga.

O defesa central lesionou-se no encontro frente ao Sporting de Braga (1-1, e 4-3 nas grandes penalidades), das meias-finais da Taça da Liga, enquanto o lateral esquerdo també está a contas com problemas físicos e tem entretanto sido apontado como possível reforço dos russos do Zenit São Petersburgo.

O médio sérvio Gudelj, devido a castigo, e o avançado colombiano Fredy Montero, que recupera o ritmo após lesão, também vão falhar o encontro marcado para o Estádio do Bonfim.

Para atenuar estas ausências, o treinador Marcel Keizer chamou o defesa direito Bruno Gaspar, que se tinha lesionado em 12 de janeiro, no clássico frente ao FC Porto (0-0), e Abdu Conté, defesa-central da equipa sub-23 .

Apesar das lesões sofridas na final da Taça da Liga, que o Sporting venceu diante do FC Porto (1-1, 3-1 nos penáltis), o defesa central André Pinto e o médio sérvio Petrovic estão entre os eleitos do técnico holandês.

O Sporting, quarto classificado com 38 pontos, defronta o Vitória de Setúbal, 12.º com 19 pontos, naquele que vai ser o primeiro encontro dos setubalenses sob o comando de Sandro Mendes, após a saída do treinador Lito Vidigal.

Lista dos 21 convocados:

Guarda-redes: Salin, Renan Ribeiro, Luís Maximiano;

Defesas: Coates, Jefferson, André Pinto, Ristovski, Abdu Conté, Bruno Gaspar;

Médios: Petrovic, Miguel Luís, Bruno Fernandes, Wendel, Francisco Geraldes, Idrissa Doumbia;

Avançados: Nani, Bas Dost, Luiz Phellype, Diaby, Raphinha, Jovane Cabral.