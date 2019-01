Acuña de regresso e Diaby de fora dos eleitos de Keizer

A ausência do maliano Diaby é a principal novidade dos convocados do Sporting para o jogo desta quarta-feira (20.45 horas), em Santa Maria da Feira, com o Feirense, a contar para os quartos-de-final da Taça de Portugal.

O avançado vinha sendo um dos titulares da equipa de Marcel Keizer, que agora o deixou de fora por opção. Ausente desta partida fica também Bruno Gaspar, que se lesionou no decorrer do jogo com o FC Porto, juntando-se a Battaglia e Fredy Montero no departamento médico dos leões.

De volta às opções estão Miguel Luís e o argentino Acuña, que falhou o duelo com os dragões devido a castigo.

Eis a lista completa de convocados do Sporting:

Guarda-redes: Salin, Renan, Ribeiro, Diogo Sousa;

Defesas: Coates, Jefferson, André Pinto, Ristovski, Mathieu;

Médios: Bruno Fernandes, Acuña, Petrovic, Wendel, Gudelj, Miguel Luís;

Avançados: Nani, Raphinha, Bas Dost, Luiz Phellype, Jovane Cabral.