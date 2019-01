Acabou o empréstimo de Sturaro, jogador que nunca representou o Sporting

O médio italiano Stefano Sturaro não vai afinal chegar a vestir a camisola do Sporting. É que os leões anunciaram esta quinta-feira que chegaram a acordo com a Juventus para que fosse finalizado o empréstimo do atleta, que tinha sido estabelecido no início da época por José Sousa Cintra, que na altura era o presidente da SAD nomeado pela Comissão de Gestão.

O jogador de 25 anos tinha sido apresentado como reforço para esta época, mas como chegou a Alvalade lesionado, a Juventus comprometeu-se a recuperá-lo para que mais tarde pudesse integrar os trabalhos da equipa leonina.

No entanto, a recuperação da lesão prolongou-se no tempo e o atleta acabou por não integrar os trabalhos da equipa principal do Sporting, que agora dá por terminado o compromisso que tinha estabelecido com a Juventus.