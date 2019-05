Aboubakar sofre lesão e está fora da Taça de Portugal

O avançado Aboubakar sofreu esta quarta-feira uma lesão durante o treino matinal e é baixa do FC Porto para a final da Taça de Portugal, no sábado às 17.15 horas, com o Sporting no Estádio Nacional.

O internacional camaronês sofreu uma microrrotura na coxa esquerda, uma lesão que vai obrigá-lo a uma paragem para recuperar.

O treinador Sérgio Conceição já não vai poder contar com Casillas por estar a recuperar do enfarte do miocárdio, Jesús Corona vai cumprir castigo, bem como com Diogo Leite que está ao serviço da seleção de sub-20.