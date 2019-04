Aboubakar na convocatória portista para Portimão

Os dragões, que não contam com o central brasileiro Felipe, a cumprir um segundo jogo de castigo, viram Aboubakar regressar na quinta-feira aos treinos, após seis meses de ausência, devido a uma rotura no ligamento cruzado do joelho.

Em tratamento continua Marius, jogador pouco utilizado e que recupera de uma lesão nos adutores.

O treinador Sérgio Conceição conta na comitiva para o Algarve com os três guarda-redes, Casillas, Vaná e Fabiano, num grupo muito alargado e do qual ainda prescindirá de seis jogadores para a ficha de jogo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os portistas defrontam no sábado o Portimonense (18.00), em encontro referente à 29.ª jornada, e ainda hoje treinam

Às 17:00, à porta fechada, no Hotel Cascade, em Lagos. No mesmo local, a partir das 19.00, o treinador Sérgio Conceição fará a antevisão do jogo.

Os dragões seguem na segunda posição da I Liga, com os mesmos 69 pontos do líder Benfica, que possui vantagem no confronto direto, enquanto o Portimonense ocupa o 10.º posto, com 32.

Lista de 24 convocados:

- Guarda-redes: Casillas, Vaná e Fabiano.

- Defesas: Maxi Pereira, Éder Militão, Manafá, Alex Telles, Mbemba e Pepe.

- Médios: Bruno Costa, Hernâni, Brahimi, Óliver, Loum, Herrera, Corona, Danilo e Otávio.

- Avançados: Aboubakar, Marega, Adrián Lopez, André Pereira, Soares e Fernando Andrade.