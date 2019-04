Aboubakar dado como apto no FC Porto seis meses depois

De acordo com a nota publicada no sítio dos dragões, no último treino antes da partida para o Algarve, onde os campeões nacionais defrontam o Portimonense, no sábado, Aboubakar foi considerado apto e Marius evoluiu para treino integrado condicionado.

Aboubakar lesionou-se no decorrer do jogo da sexta jornada da I Liga com o Tondela, no Dragão, em 28 de setembro de 2018, que os portistas venceram por 1-0, com um golo do brasileiro Soares, que entrou aos 64 minutos para o lugar do camaronês.

O avançado sofreu a rutura total dos ligamentos do joelho esquerdo, que levou a uma intervenção cirúrgica, a uma longa paragem e a um período de recuperação que só agora terminou com o regresso em pleno à entrada da fase decisiva do campeonato.

Nos nove jogos disputados esta época, nas várias provas, Aboubakar, de 27 anos, marcou quatro golos e efetuou duas assistências.

O FC Porto viaja na sexta-feira para o Algarve, pelas 11.00, e treina pelas 17.00, à porta fechada, no Hotel Cascade, em Lagos. No mesmo local, a partir das 19.00, o treinador Sérgio Conceição fará a antevisão do jogo com o Portimonense.

Os portistas defrontam sábado o Portimonense, pelas 18:00, em encontro referente à 29.ª jornada.

O FC Porto segue na segunda posição da I Liga, com os mesmos 69 pontos do líder Benfica, que possui vantagem no confronto direto, enquanto o Portimonense ocupa o 10.º posto, com 32.