Abel Ferreira promete lutar até ao fim: "Esperamos um jogo épico"

"Sabemos que, de acordo com o resultado da primeira mão, a percentagem está clara para o FC Porto, mas vamos lutar. Esperamos um jogo épico", afirmou o treinador do Sp. Braga, esta segunda-feira, em conferência de imprensa.

"É um desafio que temos, com um adversário experiente e um treinador que conhece bem esta casa. Vamos ser fiéis à nossa identidade, o meu discurso não muda. O futebol ensinou-me a respeitar o adversário, a saber ganhar, a reconhecer quando o adversário é melhor e a seguir em frente. Sabemos das tarefas que temos de cumprir e temos de ser fiéis àquilo em que acreditamos. A intenção é jogar bem, jogar para vencer, seja com quem for e contra quem for. São estes jogos que nos fazem crescer, que nos põem à prova e nós gostamos destes desafios", começou por dizer Abel Ferreira sobre o jogo de terça-feira, o segundo consecutivo com o FC Porto em quatro dias, depois da derrota (2-3) de sábado passado para o campeonato.

"Primeiro é preciso sentir orgulho no que fizemos até aqui nesta competição. Chegámos à meia-final com o FC Porto, numa eliminatória em que a probabilidade está do lado do adversário, mas no futebol já vimos de tudo e a única coisa que podemos prometer é que vamos lutar até ao fim. É a imagem de marca desta equipa. Com qualidade, inteligência, estratégia e é isso que vamos procurar. Lutaremos por esta eliminatória, até à última gota de suor", garantiu.

Questionado sobre o que há a aproveitar do confronto do último sábado, Abel respondeu: "Fizemos um jogo altamente competente, onde ficou bem vincada a nossa qualidade, a forma como armadilhámos o nosso adversário. Só nos fizeram golos de bola parada e, por isso, é o que vamos procurar voltar a fazer. Vamos olhar o adversário para lhe vencer. Cada jogo tem a sua história e amanhã será outro, onde temos a intenção para vencer e lutar pela eliminatória."